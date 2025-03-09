Gençlerbirliği'nin 11 maçlık serisi sona erdi
Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Gençlerbirliği'nin uzun süren serisi sona erdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2025 20:09, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 20:12
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Gençlerbirliği'nin Uzun Süren Serisi Sona Erdi
Kırmızı-siyahlı takım Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun rehberliğindeki ilk yenilgisini yaşayarak, 2025 yılındaki 11 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti. Bu sonuç, takımın sezon içerisindeki performansına dair ciddi bir kırılma noktası oldu.
Ahlatcı Çorum FK Yeni Teknik Direktörle Güzel Başladı
Öte yandan, Tuncay Şanlı yönetimindeki yeni teknik direktörle sahaya çıkan Ahlatcı Çorum FK, bu kritik karşılaşmayı kazanarak umutlarını yeşertti. Takım, önceki 4 maçta elde edemediği galibiyete Şanlı ile ulaştı ve puan tablosunda yerini sağlamlaştırmış oldu.