Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş., ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarönü Mahallesi Maşatlık Sokak'ta, B.Ş'nin (72) gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti .

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