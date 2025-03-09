Bıçaklı ve çekiçli borç-alacak kavgası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucunda iki kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı. Yaralıların yakınları, evini bastıkları şüpheli tüfekle havaya ateş açarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olayın Gelişimi

Olay saat 17.00 sıralarında Hocaköy Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın Alevlenmesi

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Abbas U. elindeki bıçakla iki kardeşi yaraladı. Abbas U., olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yakınları Abbas U.'nun Bilican Sokak'taki evini bastı.

Şiddetin Artışı

Öfkeli kalabalık, evin camlarını taş atarak kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.'yi (28) başından çekiçle yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Abbas U. daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Polis Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıtırken, Abbas U. gözaltına alındı. Tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.