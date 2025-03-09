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Ali İhsan Yavuz: Terörsüz Türkiye için adımlar hızlandı

Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması için atılan adımların hızlandığını belirtti. Savunma sanayisindeki gelişmelerden bahsetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 21:58, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 21:59
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Ali İhsan Yavuz: Terörsüz Türkiye için adımlar hızlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi terörden temizlemek için var gücüyle çalıştığını belirterek "İnşallah terörsüz Türkiye yolunda adımlar sıklaştı, olacak. Ya olacak ya olacak. Ve bu ülke terörden tamamen kurtulacak." dedi.

Yavuz'un İftar Yemeğindeki Açıklamaları

Yavuz, belediyenin nikah salonunda düzenlenen AK Parti Malatya İl Başkanlığı Geleneksel İftar Yemeği'nde yaptığı konuşmada, millete hizmetkar olma anlayışı içerisinde siyaset yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin dünyada saygınlığı olan güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Eğer böyle olmasaydı, herkesin boğmaya çalıştığı bir esnada Katar'ın imdadına yetişebilir miydik? Libya'nın yabancı ellere gitmesine engel olabilir miydik? Karabağ'ı işgalden kurtarabilir miydik? FETÖ terör örgütünü bu ülkeden söküp atabilir miydik? PKK terör örgütünü bu kadar köşeye sıkıştırabilir miydik? Sayın Cumhurbaşkanımız var gücüyle, bu ülke terörden kurtulsun diye uğraş verdi ve vermeye devam ediyor. İnşallah terörsüz Türkiye yolunda adımlar sıklaştı, olacak. Ya olacak ya olacak. Ve bu ülke terörden tamamen kurtulacak."


Savunma Sanayisindeki Gelişmeler

Türkiye'nin, savunma sanayisinde dünyada ses getiren işler yaptığını aktaran Yavuz, "Biz, bütün imkanları seferber edip, milletimiz biraz daha rahat yaşasın diye uğraşırken savunma sanayisini de boş bırakmadık. İHA'larımızı yaptık, SİHA'larımızı yaptık, helikopterlerimizi yaptık, her türlü savunma sanayisi aracını üretmeye çalıştık. Şimdi sırada KAAN var. Çok az ülkenin ürettiği beşinci nesil savaş uçağı, inşallah 2028'de envantere girecek. Daha ne olsun." dedi.Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları ve parti mensupları katıldı.

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