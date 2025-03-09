Doğuda bazı iller için çığ uyarısı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.

Erzurum Valiliği'nden Çığ Uyarısı

Erzurum Valiliği'nin açıklamasında, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği bildirildi. Bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı. Açıklamada, ayrıca, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.