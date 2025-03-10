Eğitim-Sen Üyelerini Tehlikeye Atıyor
Eğitim-Sen Üyelerini Tehlikeye Atıyor
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Hakim ve Savcı Yardımcılığı düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bulundu
Hakim ve Savcı Yardımcılığı düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bulundu
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eğitim-Sen Üyelerini Tehlikeye Atıyor

Eğitim-Sen, 10 Mart tarihinde tüm okullarda ilk ders olarak "toplumsal cinsiyet eşitliği dersi eylemi" gerçekleştireceğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 05:27, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 05:30
Yazdır
Eğitim-Sen Üyelerini Tehlikeye Atıyor

Eğitim-Sen Üyelerini Tehlikeye Atıyor

Eğitim-Sen, 10 Mart tarihinde tüm okullarda ilk ders olarak "toplumsal cinsiyet eşitliği dersi eylemi" gerçekleştireceğini kamuoyuna duyurdu.

Ancak sendikanın bu tür bir eylem yapma hakkı bulunup bulunmadığı yanında bu türden bir eylemi gerçekleştirecek üyelerini bekleyen hukuki sorumluluk ile disiplin ve ceza yaptırımına uğramalarının kuvvetle muhtemel olduğu görülüyor.

Zira her ne kadar eylem kararı "Cinsiyetçi Eğitim Politikalarına Karşı, 10 Mart'ta Cinsiyet Eşitliği Dersi Yapıyoruz!" ifadesiyle duyurulsa da Eğitim-Sen tarafından paylaşılan "ders eylemi" örnek etkinliklerinde ve sunumlarında "cinsiyet değişikliği, cinsiyet sorgulama, homofobi, bifobi ve transfobi, LGBTİ'lere karşı korku, önyargı, ayrım ve hoşnutsuzluk içeren yaklaşımlar" gibi LGBT propagandası niteliğinde materyal ve söylemlerin kullanıldığı görülmektedir.

Mevcut içtihatlar, Eğitim-Sen bu türden eylemlerini sendikal hak olarak kabul etmiyor!

Anayasa Mahkemesi, sendikaların üyelerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek için yapılan faaliyetleri dışında siyasi otorite karşısında bir baskı grubu olarak yürüttükleri faaliyetler kapsamında aldıkları kararlar doğrultusunda sendika üyelerinin iş bırakma eylemine katılmalarını bireylerin sendikanın çekirdek faaliyet alanında kalmayan eylemleri olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle bu eylemler dolayısıyla verilen disiplin cezalarını sendika hakkının ihlali olarak görmemekte; bu türden eylemlere katılan sendika üyelerine disiplin cezası verilmesini makul bulmaktadır.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun öğretmenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 5. maddesinde de öğretmenlerin, eğitim öğretim faaliyetlerini, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Bakanlıkça belirlenen öğretim programlarına uygun olarak planlayacağı ve yürüteceği ifade edilmiştir.

Bu durumda Eğitim-Sen'in sendika üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ilgilendirmeyen siyasi nitelilikteki "toplumsal cinsiyet eşitliği dersi eylemi"nin müfredatta yer almayan bir konuda üstelik mevcut programa göre başka bir dersin/konunun öğretilmesi gerekirken müfredat dışına çıkılmak suretiyle "sendikal eylem" kisvesi altında verilmeye kalkışılması, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda öğretmene yüklenen görev ve sorumlulukların ihlali fiili teşkil edecektir.

Eyleme katılan öğretmenlerin hem disiplin cezası hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaları muhtemel gözüküyor!

Söz konusu eylemin okul yöneticileri veya durumdan rahatsız olacak olan veliler tarafından şikayet edilmesi halinde, bu eyleme katılan öğretmenlerin, hem Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda öğretmene yüklenen görev ve sorumlulukların ihlali yönünden 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesinde tanımlı "verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek" fiiline sebebiyet vererek aylıktan

kesme cezasıyla cezalandırılacakları; hem de ceza kanunu bağlamında görevi kötüye kullanma suçundan yargılanabilecekleri kuvvetle muhtemeldir.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortadayken Eğitim-Sen'in bu durumda üyelerini nasıl savunacağı merak konusu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber