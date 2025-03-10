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E-Ticaret'te yeni dönem başlıyor: Reklam kısıtlamaları yolda

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektöründe denetim ve dönüşüm sürecini başlatıyor. E-Ticaret platformları, influencer'lara yaptırdıkları reklamlardan sorumlu olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2025 08:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 08:04
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E-Ticaret'te yeni dönem başlıyor: Reklam kısıtlamaları yolda

E-Ticaret sektöründe yasal düzenlemeleri tamamlayan Ticaret Bakanlığı, artık denetime odaklanacak. E-Ticaret platformları, influencer'lara yaptırdıkları reklamlardan sorumlu olacak. Üçüncü kişilerle reklam bütçesini aşan e-Ticaret platformu, Bakanlığı aldatmış sayılacak. Bu yeni dönemde, adil rekabetin sağlanması ve sektörün büyümesi hedefleniyor. Bakanlık, 2025 yılı için e-Ticaret'te 5 trilyon TL, e-İhracat'ta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor.

Üçüncü Kişilerle Reklam Bütçesi Aşılmayacak

E-Ticaret Kanunu'nu destekleyici alt mevzuatların tamamlanmasıyla birlikte bakanlık, denetime odaklanacak. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (ETAHS) ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar (ETHS) Hakkında Yönetmelik kapsamında, platformların reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarıldı. Platformlar, sosyal medya ve influencer'lara yaptırdıkları reklamlardan sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyenlere cezai işlem uygulanacak.

İşletmeler Diledikleri Pazar Yerinde Satış Yapabilecek

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, elektronik pazar yerlerinin indirim bütçelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımının sağlanması maksadıyla Bakanlığın önceden onayı alınmak suretiyle alıcı ve işletmelere sağlanan fayda ve indirimler platformların indirim bütçesi kapsamında değerlendirilmeyecek" dedi.Karaboğa, cezai şartı gerektiren durumların belge ve kayıtlar ile tespit edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, e-Ticaret platformları tarafından satıcıdan açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacağını belirtti. Ayrıca, satıcıların diledikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması amacıyla satışlarına ilişkin verileri bedelsiz alabilmelerine imkan tanındığını söyledi.Cevdet Fırat Aydoğmuş

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