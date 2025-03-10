Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otomobillere olan talep, şubat ayına göre yüzde 30 arttı. İkinci el otomobil satış merkezlerinin trafiğinde artış gözlemlediklerini belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "En büyük talep 400 bin lira ile 800 bin lira fiyat aralığındaki otomobillerde gözlemleniyor. 10 araçtan 8'i nakit alınıyor" dedi.

Tüketicilerin İkinci El Otomobillere Artan İlgisi

Tüketicilerin ikinci el otomobillere olan ilgisi, her bayram tatili döneminde olduğu gibi bu yıl da gözlemlenmeye başladı. Pazardaki fiyat dengesi otururken, her geçen gün fiyatları artan sıfır kilometre araç fiyatları karşısında birçok ikinci el otomobil, uygun alternatifler olarak öne çıkıyor. Öte yandan politika faizindeki düşüş süreci, otomobil almak isteyenlerin taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüş beklentisini her geçen gün artırıyor.

10 Araçtan 8'i Nakit Parayla Alınıyor

İkinci el otomobil satışlarını değerlendiren Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Kredi faizlerinde düşüş beklentisi ve baskısı nihai tüketici nezdinde her geçen gün artıyor. Kısıtlı vadeler de alıcıları zorladığı için vadelerde artış talebi de sahada gördüğümüz unsurlardan biri. Kredi veya kredi kartı ile otomobil alımı, yerini nakit alımlara bırakmış vaziyette. Bugün satılan her 10 otomobilden 8'i nakit, 2'si finansman şekilde satın alınıyor. Pazar dinamiklerindeki normal şartlarda her 10 otomobilden 7'si krediyle satın alınır" değerlendirmesinde bulundu.

Şubatta Yoğun İlgi Var

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla ikinci el araçlardaki talebe artış olduğunun altını çizen Karakaş, "İkinci el otomobil satış merkezlerindeki trafik analizlerine göre yüzde 30 arttı. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği otomobiller ise 5 ile 10 yaş arasındaki modeller oluyor. En büyük talep 400 bin lira ile 800 bin lira fiyat aralığındaki otomobillerde gözlemleniyor" dedi.