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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji, güneydoğu illerinde sağanak yağış ve doğu bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 08:30, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 08:29
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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimler yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar


Çığ Tehlikesi ve Kar Erimeleri ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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