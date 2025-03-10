Liseli Emir'den büyük başarı: Cornell'den 80 bin dolar burs kazandı

İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Emir İçyer, Cornell Üniversitesi'nden 80 bin dolarlık burs kazandı. İçyer, "Teknoloji alanında çalışmak istiyorum. Ülkemin teknolojik hamlesine destek olmak isterim" dedi.

Emir İçyer'in Başarı Hikayesi

İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi son sınıf öğrencisi Emir İçyer (18), münazara tutkusuyla bilgisayar bilimi merakını birleştirdi. TÜBİTAK'ta staj yaparken market fiyatlarındaki farklılıkları belirleyen bir model geliştiren İçyer, ayrıca ülkeler arası bot hesapları karşılaştıran bir araştırma yaptı. Emeklerinin karşılığı olarak da dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan ABD'deki Cornell Üniversitesi'ni, yıllık 80 bin dolarlık yani yaklaşık 2 milyon 916 bin TL'lik burslu erken kabulle kazandı. Mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Emir, "Teknoloji alanında startup şirketlerinde çalışmak veya kurulumunda yer almak istiyorum. Çeşitli farkındalıklara sahip veya gördüğüm sorunlara çözüm olan bir teknoloji geliştirmek için küçük şirket atmosferinde daha fazla imkanım olduğunu düşünüyorum. Ülkemin teknolojik kalkınma hamlesine destek olmak isterim" dedi. Emir, Cornell'de bilgisayar bilimi okumayı hedefliyor.

Ülkemizi Temsil Etti

Eğitim hayatında münazaranın büyük bir yer kapladığını ifade eden Emir, arkadaşının yönlendirmesiyle başlayan münazara tutkusunu "Kulüp eğitimleriyle, bolca okuma yaparak ve turnuvalara katılarak kendimi geliştirdim. Türkiye Lise Milli Münazara Takımı'nı 2024 Dünya Liseler Münazara Şampiyonası'nda temsil ettim" dedi.

CEYDA KARAASLAN