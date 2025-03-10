Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in arkadaşı, emniyette ifade verdi. Ece Gürel'in vefatına ilişkin soruşturma kapsamında harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gürel'in Londra'dan tanıştığı arkadaşı Özge A.Ö'nün bilgisine başvurdu.

Özge A.Ö, emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel'in normalde çok neşeli biri olduğunu anlattı. Arkadaşının iş yerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle canının sıkıldığını belirten Özge A.Ö, iş yerindekilerin ondan tuvalet temizlemesi ve kahve servisi yapması gibi taleplerinin olduğunu kendisine bildirdiğini ifade etti. Ece Gürel'in cadılık eğitimi alıp alamadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını beyan eden Özge A.Ö. arkadaşının astronomiyle ilgilendiğini de kaydetti.

Ne Olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel'in cenazesi, 7 Mart'ta Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.