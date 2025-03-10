İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü gemi geçişine kapatıldı
İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tedbir amacıyla çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2025 09:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 09:09
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesi ciddi oranda düştü.
Yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
İstanbul Boğazı'na kuzey ve güneyden girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı.
Boğaz'ın, çift yönlü ve geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.