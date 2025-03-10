Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin kayda alınması ve yayınlanması soruşturmalarında adı geçen, meslekten ihraç eski emniyet amiri Ü.Y.'nin, Ankara'da evinde, saklandığı gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

📍CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

📍Ses ve görüntülerinin kayda alınması,

📍Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı. pic.twitter.com/cnzwiZuUOT Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2025

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Başarılı Operasyonu

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu, 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapan ve emniyet amiriyken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y.'nin saklandığı ev tespit edildi. Ü.Y., düzenlenen operasyonla evde yatak odasında saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Müstehcen İçerikli Görüntüler ve Soruşturmalar

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen Ü.Y.'nin 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından arandığı belirtildi. Ü.Y. hakkında ayrıca 'FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı' ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçlarından da 3 ayrı aranma kaydı olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Bakan Yerlikaya, "Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" dedi.