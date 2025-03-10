Sağlık çalışanı evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi 1056 Nolu Cadde'deki apartmanda meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane personeli Mustafa Hanay'dan (39) haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldi. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine eve giren ekipler Hanay'ı iple asılı halde görünce 112 Acil Servisinden yardım istendi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Hanay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Hanay'ın cenazesi çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen Hanay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.