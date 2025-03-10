Uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Aramalarda 1022 gram sentetik uyuşturucu, 381 gram kokain, 3 bin 137 uyuşturucu etkili hap, 25 uyuşturucu hap, 433 gram esrar ve 70 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Mart'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

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