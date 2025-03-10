Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
Sanayi üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, aylık bazda yüzde 2,3 azaldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 10:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:09
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.