Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 10:15, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:17
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.