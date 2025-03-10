Esenyurt'ta İETT Otobüsü Kazası: 1 Yaralı

Esenyurt'ta yolcu almak için beklediği durakta kontrolden çıkarak geriye kayan İETT otobüsünün taksi ve dolmuşa çarpıp kara yoluna çıktığı kazada 1 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde yan yoldan Büyükçekmece istikametine ilerleyen 34 HO 1660 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, yolcu almak için durakta durdu.

Kontrolden Çıkan Otobüsün Kazası

Henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, geri kayınca arkada yolcu almak için bekleyen minibüs ile taksiye çarptı. Geriye doğru ilerlemeye devam eden otobüs, refüjü aşarak D-100 kara yoluna çıktıktan sonra durabildi. Otobüsün D-100 kara yolu ve yan yolun bir kısmını kapattığı kazada, araçtaki 1 yolcu yaralandı.

Kazanın Ardından Alınan Önlemler

Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu ve yan yolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.



