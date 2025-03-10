Kırıkkale'de Temizlik Görevlisi Sokakta Ölü Bulundu

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G., sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

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