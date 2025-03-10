Kırıkkale'de Temizlik Görevlisi Sokakta Ölü Bulundu
Kırıkkale'de temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 10:46, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:49
Kırıkkale'de Belediye Temizlik Görevlisi Sokakta Ölü Bulundu
Olayın Meydana Geldiği Yer ve İhbar Süreci
Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye Ekiplerin Sevki ve İlk İnceleme
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G., sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazenin Kaldırılması ve İnceleme Süreci
Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.