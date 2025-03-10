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Türkiye'nin Mücevher İhracatı Şubatta %79,1 Arttı

Türkiye'nin mücevher ihracatı şubatta %79,1 artarak 861 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracat BAE'ye yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:17, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 11:18
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Türkiye'nin Mücevher İhracatı Şubatta %79,1 Arttı

Türkiye'nin Mücevher İhracatında Büyük ArtışTürkiye'nin mücevher ihracatı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 artarak 861 milyon 617 bin dolar oldu. En fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD takip etti.

Türk Mücevher Sektörünün İhracattaki Pozitif İvmelenmesi

Dünya genelinde karışık bir ekonomik görünümün hakim olduğu, tüketicilerin harcamalarını temel ihtiyaçlarına doğru kaydırdığı dönemde, Türk mücevher sektörünün ihracattaki pozitif ivmelenmesi dikkati çekti.

Şubat Ayı İhracat Rakamları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20 milyar 775 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde mücevher sektörünün ihracatı ise yüzde 79,1 artışla 861 milyon 617 bin dolara çıktı. Sektör, geçen yıl şubatta 481,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

Mücevher Sektörünün İhracat Payı

Mücevher sektörünün şubatta gerçekleştirdiği ihracatın, toplam dış satımın yüzde 4,1'ine denk geldiği hesaplandı.

Alt Mal Gruplarına Göre İhracat

  • 714,5 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası
  • 85,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın
  • 34,6 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası
  • 12,4 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş
  • 9,2 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları
  • 516 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul
  • 1,3 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar
  • 959,5 bin dolarlık taklit mücevherci eşyası
  • 1,9 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller
  • 316,4 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya dış satımı

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD, 53,4 milyon dolarla İsviçre, 45,2 milyon dolarla Hong Kong, 43,5 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.Rakamsal bazda ihracat artışında BAE zirvede yer aldı. Şubatta mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 275 milyon dolar arttı. İhracat artışında BAE'yi 51 milyon dolarla İsviçre, 20,3 milyon dolarla Kırgızistan, 20,2 milyon dolarla Libya, 11,6 milyon dolarla Belçika izledi.Mücevher sektörü, Libya'ya 40,9 milyon dolar, Belçika'ya 13,3 milyon dolar ihracat yaptı.

İl Bazında İhracat Rakamları

İl bazında bakıldığında, şubatta mücevher sektöründe en fazla ihracat 605,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

  • Çorum'dan 228,2 milyon dolar
  • Trabzon'dan 13,8 milyon dolar
  • Kastamonu'dan 7 milyon dolar
  • Sakarya'dan 2,9 milyon dolar
  • Ankara'dan 1,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.


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