Orman Yangınlarının Yüzde 64'ü Hassas Bölgelerde

Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Orman Yangınlarının Yüzde 64'ü Hassas Bölgelerde

2022'de Türkiye'de çıkan 3,797 orman yangınının büyük kısmı ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı. İzmir ve Muğla en fazla yangın görülen iller oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:19, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 11:20
Yazdır
Orman Yangınlarının Yüzde 64'ü Hassas Bölgelerde

TÜRKİYE'de Geçen Yıl Orman YangınlarıTÜRKİYE'de geçen yıl çıkan 3 bin 797 orman yangınından 1956'sının, ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza kaynaklı olduğu belirtildi.

Orman Varlığı ve Yangın Tehlikesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplayan orman varlığı, 23 milyon 363 bin 84 hektar olarak kayıtlara geçti. Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'de büyük bölümü yangın tehdidi altındaki ormanların yüzde 64'ü, birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlardan oluşuyor. Türkiye'de geçen yıl 3 bin 797 orman yangını çıktı. Yangınlarda 27 bin 484,56 hektar etkilendi. Orman yangınlarında ihmal, dikkatsizlik, kasıt, kaza ve yıldırım düşmesi nedenleri dikkati çekti.

İhmal ve Dikkatsizlik

Bu yangınların çıkış nedeninin büyük bir bölümünü ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza oluşturdu. Bu nedenlerle çıkan 1956 yangında 19 bin 977,28 hektar alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlikten çıkan 1496 yangında 14 bin 564,89 hektar, kasıtlı çıkarılan 117 yangında 218,36 hektar, kazayla çıkan 343 yangında 5 bin 394,03 hektar etkilendi.

Çıkış Nedeni Bilinmeyen Yangınlar

Ülke genelindeki orman yangınlarının yüzde 49,4'ü ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı oldu. Bu iki nedenle çıkan yangınlarda etkilenen alan, tüm orman yangınlarında etkilenen alanın yüzde 52,99'unu oluşturdu.Geçen yıl çıkış nedeni bilinmeyen 1111 orman yangınında 6 bin 571,90 hektar zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan 730 yangında ise 735,39 hektar etkilendi.

En Fazla Yangın İzmir ve Muğla'da

Orman yangını sayılarının orman bölge müdürlükleri dağılımında ilk sırada İzmir yer aldı:

  • İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün kontrol alanındaki 397 yangında 9 bin 175,73 hektar etkilendi.
  • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü alanında 377 yangında 3 bin 465,7 hektar etkilendi.
  • Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü alanındaki 274 yangında 1041,66 hektar etkilendi.
  • Antalya Orman Bölge Müdürlüğü kontrol alanındaki 248 yangında 333,10 hektar etkilendi.
  • Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü alanındaki 232 yangında 991,62 hektar etkilendi.

Orman Suçlarıyla Mücadele

Geçen yıl ülke genelindeki 21 hassas alan ve 2 bin 197 toplu koruma ekibinde görevli personel tarafından 16 bin 673 suç zaptı düzenlendi. Suç zabıtlarının:

  • 3 bin 497'si ağaç kesme,
  • 634'ü yasa dışı nakil,
  • 551'i izinsiz bulundurma,
  • 4 bin 787'si alan açma, yerleşme,
  • 7 bin 65'i işgal,
  • 89'u izinsiz otlatma,
  • 50'si ise çeşitli suçlardan oluştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber