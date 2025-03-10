Beşiktaş'ın Hedefi Beşinci Galibiyet

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'deki yükselişini sürdürmenin peşinde. Üçüncülük mücadelesi veren siyah beyazlılar, saat 20.30'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

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