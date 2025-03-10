Beşiktaş'ın Hedefi Beşinci Galibiyet
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçti. Siyah beyazlılar Gaziantep FK karşısında galibiyet arıyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:22, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 11:23
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki yükselişini sürdürmenin peşinde. Üçüncülük mücadelesi veren siyah beyazlılar, saat 20.30'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Beşiktaş'ta Hedef Üst Üste Beşinci Galibiyet
Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başlamasıyla ligde tırmanışa geçen siyah beyazlılar, 27'nci haftanın kapanışını Dolmabahçe'de yapacak.
Muhtemel 11
- Beşiktaş: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Chamberlain, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile