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Yargıtay, Eski Sevgiliye Verilen Cezayı Onadı

Eski sevgilisini rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, bu kararı hukuka uygun buldu ve onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:36, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 11:40
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Yargıtay, Eski Sevgiliye Verilen Cezayı Onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisinin sürekli karşısına çıkan ve aracıyla takip eden sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 6 ay hapis cezasını onadı. Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, bir süre birliktelik yaşamasının ardından sevgilisinden ayrıldı. Eski sevgilisinin gittiği yerlerde karşısına çıkarak "anlamsız sözler sarf eden", aracıyla etrafında dolaşan, oturduğu kafenin önünden defalarca geçiş yaparak rahatsız eden kişi hakkında şikayet üzerine dava açıldı.

Kişilerin Huzurunu Bozma Suçlaması

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık eski sevgili, yerel mahkemece "atılı suçu işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat etti. Beraat kararına yapılan itiraz üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa atılı suçtan 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Sanık avukatının mahkumiyet kararına yaptığı itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Yargıtay Kararı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasına hükmetti. Eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığına işaret edilen kararda,

"Eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir."


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