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2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı

İŞKUR'un 2025 Şubat ayı raporuna göre, işsizlik oranlarında önemli bir düşüş yaşandı ve en fazla açık iş imalat sanayinde görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:42, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 11:40
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2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı

Açık İş Sayısı Azaldı2025 yılının Şubat ayında açık iş sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24'e yakın azaldı. Aynı şekilde, işsiz sayısında da bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla düşüş görüldü. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu.

İŞKUR İstatistik Raporu

İŞKUR, Şubat ayına ait İstatistik Raporunu açıkladı. Buna göre, İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 2025 yılı Şubat ayında 2024 yılı aynı ayına göre yüzde 23,16 azalarak 154 bin 518 oldu. Önceki yılın aynı ayında açık iş sayısı 201 bin 100 seviyesinde bulunuyordu.

En Fazla Açık İş İmalat Sanayinde

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 355 bin 290 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (137 bin 424 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
  • Servis Elemanı (Garson)
  • Güvenlik Görevlisi

İşsiz Sayısında Düşüş

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,42 düşüşle 2 milyon 144 bin 36 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 476 bin 288 seviyesindeydi.Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6'sı erkek, yüzde 49,4'ü kadın ve yüzde 19,9'u 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleşmeler

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 61 bin 702'si (yüzde 63,8) erkek, 34 bin 990'ı (yüzde 36,2) kadın olmak üzere toplamda 96 bin 692 işe yerleşme gerçekleşti.2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Sektör ve Mesleklere Göre İşe Yerleştirme

Ocak-Şubat 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe İmalat alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi mesleklerinde gerçekleştirildi.

  • 70 bin 531 kadın
  • 56 bin 469 genç
  • 8 bin 514 engelli
  • 38 bin 656 yükseköğrenim mezunu

İŞKUR Ocak-Şubat 2025 döneminde yukarıda belirtilen grupların işe yerleştirilmesine aracılık etti.

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