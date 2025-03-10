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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan PTT Projeleri Hakkında Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin hızlı teslimat projeleri hakkında bilgi verdi. Yeni sistemlerle kargo süreçleri hızlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 12:14, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 12:20
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan PTT Projeleri Hakkında Açıklama

Bursa'da pilot olarak başlatılan PTT'nin Aynı Gün Teslim Projesi ile yaklaşık 4 bin gönderi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin "Aynı Gün Teslim", "Yerinde Dağıtım" ve Kargo Ayrım Sistemi (KAS) projeleriyle gönderilerin daha hızlı ulaştırılacağını ifade etti.

PTT'nin Geniş Hizmet Ağı

PTT'nin, 12 bin 275 araçlı filosu, 3 bin 594 iş yeri ve 38 bin 900 personeliyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğine işaret eden Uraloğlu, söz konusu projelerle hizmet kalitesini en üst düzeye taşıyacaklarını belirtti.

Aynı Gün Teslim Projesi'nin Detayları

Uraloğlu, 13 Ocak'ta devreye alınan Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, e-ticaret trafiğinin yoğun olduğu büyükşehirlerde aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesinin sağlanacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bursa'da pilot olarak başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında yaklaşık 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırdık. Proje, ikinci fazında Ankara'da devreye alınacak, pilot uygulamanın ardından İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde de hizmet sunulacak."

Gönderilerin Ayrım Süresi Kısaltılıyor

PTT'nin kargo süreçlerini daha hızlı ve hatasız yönetmek amacıyla devreye aldığı KAS hakkında da bilgi veren Uraloğlu,

"Saatte en az 10 bin gönderi işleme kapasitesine sahip KAS cihazları ile gönderilerin ayrım süresi kısaltılıyor ve sevk hataları minimize ediliyor."

ifadesini kullandı.Uraloğlu, mevcut KAS cihazlarının İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa yakaları ile Adana ve Bursa başmüdürlüklerinde kurulu olduğunu belirterek,

"Bu cihazlar sayesinde İstanbul Anadolu yakasında 21,6 milyon, Avrupa yakasında 21 milyon, Adana'da 16,7 milyon ve Bursa'da 6,9 milyon gönderiyi hızla işledik. Yakın zamanda Ankara, Sakarya ve İzmir'de de KAS cihazlarının kurulmasını planlıyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

Kargo Hizmetleri Daha Hızlı Verilecek

Yerinde Dağıtım Uygulaması ile de kargo hizmetlerinin daha hızlı verileceğini dile getiren Uraloğlu, bu modelle, kabul ilinden farklı bir ile sevk edilen gönderilerin varış iline ulaştığı gün teslim edilmesinin amaçlandığını aktardı.Bu uygulamayı ilk olarak Şanlıurfa'da devreye alacaklarına ve ardından da diğer şehirlerde hayata geçireceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yerinde Dağıtım Uygulaması'nı ilk olarak Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü bünyesinde devreye alacağız. Teknik ve operasyonel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'daki uygulamanın ardından büyükşehirlerde de aynı sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz."


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