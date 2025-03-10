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YÖK'ten İdari Personel Nakil Detayları Bekleniyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında müjdelenen idari personel nakil düzenlemesinin detayları dört gözle bekleniyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 15:00, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 14:29
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YÖK'ten İdari Personel Nakil Detayları Bekleniyor!

Kamuoyunda uzun bir süre gündem olan devlet üniversitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan memurların kurumlar arası nakil konusundaki beklentilerine dair yürütülen çalışmalar en sonunda netice verdi diyebiliriz.

Yapılacak işlemin henüz detayını bilmemekle birlikte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 28 Şubat 2025 tarihinde paylaşılan sosyal medya içeriğinde şu ifadelere yer verilmiştir.

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının girişimleri ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği konusunda yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır. Üniversite idari personelinin hizmet gerekleri çerçevesinde üniversiteler arasında karşılıklı olarak naklen atanmalarında kullanılmak üzere ilave atama kontenjanı tahsis edilecektir."

Bu kısa paylaşımın satır aralarından anladığımız üzere, idari personele doğrudan bir tayin hakkı gelmemekle birlikte karşılıklı bir yer değişikliği hakkı getirilmiştir.

Örneğin, Aksaray Üniversitesinde görev yapmakta olan Bilgisayar İşletmeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesine geçmek istiyorsa, bu üniversiteden de aynı ünvanda bir kişinin Aksaray Üniversitesine geçmesi için talebi bulunmalıdır.

Bu karşılıklı yer değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen atama izninden ya istisna tutulacak ya da belirli bir kontenjan kadar yer değişikliğine imkan verilecektir.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl toplanan talepler güncelliğini yitirdiğinden, 2025 yılına özel bir çağrıya çıkılarak tüm üniversite personelinin tayin olmak istedikleri illere ilişkin tercihleri alınacaktır.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak becayiş çalışmasında belirli kriterlerin de belirlenebileceğini tahmin ediyoruz. Örneğin, belirli bir hizmet yılı, yöneticilerin becayişe başvuramaması, mühendislerin alanlarıyla ilgili eşleştirme yapılabilecek olması gibi.

Tüm bu hususlarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulunun becayiş çalışmasını 150 bine yakın üniversite çalışanı merakla beklemektedir.

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