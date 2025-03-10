AK Partili Mahir Ünal'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, terörle mücadelenin hükümetin her zaman temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Ünal, "İçeride terörü bitirdik. Şimdi hedef terörsüz Suriye ve Irak'tır." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

İmralı'nın Silah Bırakma Çağrısı

Mahir Ünal, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Suriye'de teröre izin vermeyiz. Silah bırakma çağrısı bütün tarafları kapsıyor. Bütün tarafların artık terör ve silahın bir çözüm olmadığı mesajının net şekilde ortaya konması ve silah bırakma çağrısıydı bu. PKK'nın kendi kongresi toplayıp bu kararı almasını bekliyor Türkiye. Çağrı son derece nettir. Türkiye'nin pozisyonu son derece nettir. Demokratik siyasette silah şiddet söz konusu olamaz."

"Çözüm Daha Önce Sabote Edildi"

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken tarafların dikkatli olması gerektiği çağrısında bulunan ve bölgenin her zamankinden daha çok istikrara yakın olduğunu ifade eden Mahir Ünal, "Çözüm daha önce sabote edildi." diye konuştu.Terörle mücadelenin hükümetin her zaman temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Ünal, "İçeride terörü bitirdik. Terörsüz Türkiye hedefimiz sorunu tek başına çözmüyor. Çünkü terörsüz Suriye, terörsüz Irak da demeniz gerekiyor." dedi.

Irak ve Suriye'de İç Savaşın Etkileri

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Irak'ta ve Suriye'de yaşanan iç savaşın teröre ve şiddete zemin oluşturduğunu ifade etti.

Suriye'de İç Savaş Endişesi

"Suriye'deki devrim bütün halk kesimlerine eşit mesafe." diyen Ünal, Suriye'de özellikle Lazkiye bölgesinde yaşanan olayları dikkatle takip ettiklerini belirtti.

"Küresel Odaklar Suriye'de İstikrar İstemiyor"

Küresel odakların Suriye'de istikrar istemediğini belirten Mahir Ünal, "Biz Suriye Suriyeliler'indir diyoruz. Toprak, devlet bütünlüğünü savunduğumuz bir yerde duruyoruz Suriye açısından." dedi.Suriye ile ilgili kararları Suriyelilerin vermesi gerektiğini söyleyen Ünal, "Lazkiye bölgesinde Esad rejiminin artıkları bir cephe oluşturduklarını ve isyan başlattıklarını ifade ettiler. Meşru hükümet bu duruma karşı harekete geçti. Burada insan hakları ihlali sivil halka dönük müdahale varsa bu kabul edilemez." diye konuştu. Mahir Ünal, Türkiye'ye yönelik de provokasyon girişimleri olduğunu ifade etti.



