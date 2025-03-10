Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Cam Silme Kazası: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Balıkesir'de 50 yaşındaki Münevver Çetin, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin camını sildiği sırada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten betona çakılan Çetin, yaşamını yitirdi.

Olay Yeri ve Zamanı

Olay, saat 11.00 sıralarında Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Münevver Çetin, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Yetkililerin Müdahalesi

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.