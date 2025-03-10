Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Bakan Kurum'dan Deprem Bölgesinde Beton Fiyatlarına Tepki
Bakan Kurum'dan Deprem Bölgesinde Beton Fiyatlarına Tepki
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de cam silerken dengesini kaybeden Münevver Çetin, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2025 12:51, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 12:52
Yazdır
Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Cam Silme Kazası: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Balıkesir'de 50 yaşındaki Münevver Çetin, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin camını sildiği sırada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten betona çakılan Çetin, yaşamını yitirdi.

Olay Yeri ve Zamanı

Olay, saat 11.00 sıralarında Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Münevver Çetin, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Yetkililerin Müdahalesi

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber