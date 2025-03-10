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Memur-Sen'den Aile İçin Anayasa Kampanyası

Memur-Sen, aileyi korumak için Anayasa'nın 41. maddesinde değişiklik yapılmasını istiyor. Ali Yalçın kampanya başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 13:30, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 13:32
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Memur-Sen'den Aile İçin Anayasa Kampanyası

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Anayasa'nın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlelerinin eklenerek, aile kurumunun ifsada açık olmamasını, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesini istiyoruz." dedi. Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde başlattıkları "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ailenin Toplum Üzerindeki Rolü

Ailenin, toplumun temel taşı, değerlerin taşıyıcısı ve aktarıcısı olduğunu ifade eden Yalçın, ailenin örselendiği, zayıflatıldığı bir zeminde ne değerleri yaşatmanın ne de millet olarak ayakta kalmanın mümkün olduğunu söyledi. Yalçın, bugün ailenin, tek dünyacı sapkın küresel lobilerin uyguladığı çok katmanlı ve sistemli bir saldırının altında var olma mücadelesi verdiği görüşünü savunarak, toplumsal cinsiyet ideolojisi üzerinden anormalliği ve sapkınlığı özgürlük olarak sunan bu güçlerin, tekellerine aldığı sosyal medya şirketleri, moda, dizi ve film sektörü ile dijital yayın platformları üzerinden aileyi zayıflatan, dağıtan, kültürel ve ahlaki dejenerasyon operasyonu yürüttüğü değerlendirmesinde bulundu.

Sapkınlıklar ve Medya

Bir kısım işbirlikçi sivil toplum örgütlerinin, sapkınlıkları insan hakları ambalajında sunduğunu öne süren Yalçın, "Okullara kadar bu konuyu getirip, bazı sapkın akımları çocukların gündemine taşımaya yönelik hareketleri son derece sıkıntılı, toplumu çürütme emaresi olarak görüyoruz." dedi. Kardan başka bir değere inanmayan kimi medya kuruluşları aile mahremiyetini yok etmekte, reyting uğruna suç mahalli haline getirdikleri aileyi gözden düşürecek yayınlar yapmakta, ailenin eşsiz değerini zedelemektedirler.

Aile Kadın, Erkek ve Çocuklardan Oluşur

Yalçın, sapkın küresel lobilerin fonladığı birtakım kesimlerin biyolojik cinsiyeti reddederek cinsiyetsizliği dayattığını, eşcinsel evliliği normalleştirip ahlaki bir yapı olan aileyi ifsat etmeye çalıştığını ifade etti. Aile medeniyetinin müntesipleri olarak artık bir beka meselesine dönüşmüş bu saldırılara sessiz kalmamak gerektiğini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

Kimliksiz, cinsiyetsiz, değerlerinden arındırılmış, sağlıksız bireyler imal etmek üzere kendisini konumlandırmış bu odakların karşısında durmak ve aileyi korumak hepimizin sorumluluğudur. Bizler, bu hayati meselede devletin her türlü tedbiri almasının tercih değil zorunluluk olduğunu buradan ifade ediyoruz. Bu noktada, aileye karşı yapılan saldırılara karşı sesimizi yükseltiyor, aileyi koruyacak somut hükümlerin Anayasa'da yer almasını sağlamak amacıyla 'aileye değer' diyor ve imza kampanyası başlatıyoruz. Anayasa'nın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlelerinin eklenerek, aile kurumunun ifsada açık olmamasını, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesini istiyoruz. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de yarın da aile, kadın, erkek ve çocuklardan oluşur. Başka bir tanım ve dayatmayı asla kabul etmiyoruz.

Başörtüsü Özgürlüğü ve Anayasal Güvence

Yalçın, ayrıca yeni 28 Şubatların yaşanmaması amacıyla başörtüsü özgürlüğünü anayasal güvenceye kavuşturmak için Anayasa'nın 24'üncü maddesinde imza metinlerinde yer alan düzenlemenin yapılmasını talep etti.

Bu vesileyle Gazi Meclisimizi bir beka meselesine dönüşen aileyi korumak, başörtüsü özgürlüğünü güvenceye kavuşturmak için sorumluluk almaya, gerekli anayasal düzenlemeyi yapmak noktasında harekete geçmeye çağırıyoruz.

diye konuşan Yalçın, herkesi 81 ilde kuracakları stantlarla başlattıkları imza kampanyasına destek vermeye davet etti. Yalçın, kampanyaya imza.memursen.org.tr adresinden de ulaşılabileceğini belirttikten sonra metni imzalayarak kampanyayı başlattı.


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