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2 ay önce evlenen hemşire çiftin evlilikleri faciayla sonlandı

Antalya'da iki ay önce evlenen hemşire çift, maddi problemler nedeniyle tartıştı. Tartışma cinayetle sonuçlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2025 13:46, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 13:49
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2 ay önce evlenen hemşire çiftin evlilikleri faciayla sonlandı

Antalya'da Hemşire CinayetiAntalya'da Halit Can Sakman (26), kendisi gibi hemşire olan ve 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldürdü. Kendisi de boğazından yaralanan Halit Can Sakman, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu.

Öldürüp, Satırı Boğazında Bıraktı

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında kesi bulunan Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Halit Can Sakman ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boyun kısmında kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Arkadaşını Arayıp İtiraf Etmiş

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

Anne Silifke'den Geldi

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesinin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi.Her ikisi de hemşire olan Sevcan Demir ve Halit Can Sakman çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları ifade edildi.

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