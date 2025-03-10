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İlaç Sektöründe Fiyatlandırma Reformu Şart

Savaş Malkoç, ilaç sektöründe sürdürülebilirliği tehlikeye atan sorunlara dikkat çekti. İlaç fiyatlandırma sisteminin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Mart 2025 13:59, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 14:00
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İlaç Sektöründe Fiyatlandırma Reformu Şart

İlaç Sektöründe Ciddi Sorunlar Kapıdaİlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, ilaç arzında ciddi sıkıntıların baş gösterebileceğini ifade etti. Malkoç, ilaç tedarikindeki olası sorunlara karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, kapsamlı bir fiyatlandırma reformunun acil bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Bu reformun, ilaç sektöründeki istikrarı sağlamak için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İlaç Sektöründe Daralma Riski

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç, ilaç sektörünün, artan maliyetler, ilaç kuru uygulamaları ve mevcut ilaç fiyat kararnamesi nedeniyle ciddi bir daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Malkoç, bu durumun sektördeki sürdürülebilirliği tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Fiyatlandırma Sistemindeki Sorunlar

İEİS'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle ilaç fiyatlandırma sistemindeki sorunların ilaç üretimi ve ilaç arz güvenliğini tehlikeye atmaya başladığını belirten Malkoç,

"İlaç fiyatlandırma mevzuatının, sektörün görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde güncellenmesi için bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın ilaç ihtiyacını eksiksiz biçimde sağlamak için tüm gücünü ortaya koyan sektörümüzde mali sorunlar nedeniyle üretim geriliyor. Bu şekilde devam ederse yakın zamanda ilaç arzında da ciddi sorunlar yaşanabilir"

diye konuştu.

Üretimde Daralma

Yüzde 19.6'lık daralma varAçıklamaya göre, 2024 yılı Aralık ayında ilaç sanayi üretiminde %19.6 daralma yaşanırken, yıllık bazda düşüş ise %7.3 seviyesine ulaştı.

Ekonomik Koşulların Etkisi

Malkoç,

"İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle üretim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kredi maliyetlerindeki artış, hızla yükselen işgücü ve hammadde giderleri sektörümüzü ciddi bir mali sorunla karşı karşıya bırakıyor"

dedi ve şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla güncel euro kuru 40 TL'ye yaklaşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kur ise sadece 21.67 TL düzeyinde."

Kalıcı Reform İhtiyacı

İlaç fiyatlandırma sisteminin kalıcı ve kapsamlı bir reformla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Malkoç, mevcut fiyatlandırma politikası nedeniyle Türkiye'de Ar-Ge yatırımlarına ayrılan kaynakların da yetersiz kaldığına işaret etti.

"Referans Fiyat" Sistemi

Fiyatların belirlenmesinde "referans fiyat" sistemi uygulanıyorTürkiye'de kamunun ilaç harcamalarını kontrol altına alabilmek için 2004 yılından bu yana ilaç fiyatlarının belirlenmesinde "referans fiyat" sistemi uygulanıyor. Buna göre, belirlenen kaynak ülkeler olan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'a ek olarak ürünün ithal edildiği ülkeler arasından ürünün depocuya satış fiyatı en düşük olan ülkedeki fiyatı baz alınıyor.

  • Eşdeğeri olmayan ilaçlar için bu referans fiyatın tamamı; eşdeğeri olan ilaçlar için ise referans fiyatın %'ı alınıyor.
  • Söz konusu fiyat, yıllık olarak belirlenen dönemsel euro değeri ile çarpılarak ürünün Türk lirası cinsinden fiyatı hesaplanıyor.

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden euro değeri en son geçen yıl Ekim ayında %#.5 arttırılarak 17.5483 TL'den 21.6721 TL'ye yükseltilmişti.


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