Emeklilik Yaşını Beklemek Üzere İstifa Eden Memur, İkramiyeyi Hangi Katsayı Üzerinden Alır?

Soru: 12/10/1999 tarihinde memur oldum. 25 yıl (9000 gün) hizmetimi tamamladıktan sonra istifa etmeyi düşünüyorum. Bu durumda, aylık ve ikramiye ödemesi nasıl olur, aylık ve ikramiye ödemesinde hangi tarihteki katsayılar esas alınır?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik hizmet süresini tamamlayıp, emeklilik yaş gruplarını tamamlayacakları tarihe kadar ister farklı statülerde çalışmak suretiyle, ister hiç çalışmadan bekleme uygulaması da bulunur.

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir statüde çalışması olmayan ve bu tarihten sonra göreve başlamış olup, memur statüsünde görev yapmakta olanlardan kadın ve erkek memurların emeklilik şartları (5434 SK. Madde 39 hükmü);

25 yıl hizmet

Kadın 58, Erkek 60 yaşının doldurulmuş olması

Durumudur.

25 yıl hizmetini tamamlayıp görevlerinden mevzuata uygun istifa etmek ve 58 veya 60 yaşını bekleme düşüncesinde olanların emeklilik ikramiye hesaplarında hangi tarihteki katsayılar uygulanır?

Memurların emeklilik ikramiye ödemesindeki usul ve esaslarının nasıl olduğu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde belirlenmiştir. Bu hüküm gereği;

Birinci önemli özellik; emeklilik ikramiyelerinin ödenmesi için mutlaka kişilere emekli aylığı bağlanması gerekmektedir.

İkinci önemli özellik; emekli aylığı bağlanacak kişiye ödenecek emekli ikramiyesinde memurun görevinden ayrıldığı derece ve kademe, ek gösterge, yani kişinin son intibak durumu esas alınarak ve memurun emekli aylığı bağlanması için yapmış olduğu müracaat tarihinde, yani aylığın başlangıç tarihindeki memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplama yapılmasıdır.

Kısaca, memura emekli ikramiyesi hesaplanırken aylık bağlamaya esas uygulanan güncel memur maaş katsayısı esas alınarak yapılmaktadır.

Örnek; 8 Eylül 1999 sonrası girişli ve 17/08/1982 doğumlu kadın memur, ilk defa göreve 25/06/2003 yılında girmiş olsun. 25 yılını 15/7/2028 yılında tamamlamış olur. Bu tarihten sonra emeklilik yaş grubu olan 58 yaşını tamamlayacağı 17/08/2040 tarihine kadar çalışmamak düşüncesinde olduğunda mevzuata uygun olarak istifa etmiş olsun. Bu durumda 2040 yılının 8 inci ayında yaşını tamamladıktan sonra tarafına aylık bağlanması talebinde bulunduğunda, bu kişiye emekli aylıkları 15/9/2040 tarihinden geçerli olarak bağlanmış olur ve bu tarihteki güncel memur maaş katsayısı uygulanarak hem emekli aylıkları hem de alması gereken ikramiye tutarları hesaplanır. Bu hesaplamada ilk istifa ettiği tarihteki derecesi, kademesi, ek göstergesi, unvanı ne ise bu unsurlar hesaplamada dikkate alınır.

Ancak, istifa tarihi ile emeklilik yaşının beklenilmesi süresi arasında şayet işçi, esnaf gibi kayıtlı bir çalışma olduğunda ise son 7 yıl hizmet kuralı işler ve bu çalışmalar 1260 gün dahil fazla olursa memur statüsünden emeklilik işlemleri gerçekleşmez.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanun kapsamında memur olduğunuzdan 25 yıl hizmet tamamlandıktan sonra mevzuata uygun istifa halinde kadın memurların 58, erkek memurların da 60 yaşını doldurduklarında (bu süre içerisinde farklı statülerde zorunlu çalışmamak kaydıyla) emeklilik talebinde bulunabilirler. Emeklilik talebinde bulunduklarında da kendilerine güncel memur maaş katsayısı esas alınarak aylık hesabının yapıldığı ve aylık bağlandığı zamanda yine bu güncel katsayılar esas alınarak emekli ikramiyesi hesabı yapılır.



