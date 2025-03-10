Ek Gösterge Öğrenim Durumuna Göre Değil, İşgal Edilen Kadroya Göre Verilir

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emeklilikte ek gösterge üzerinden aylık hesaplanması 5434 sayılı Kanun hükümleri kapsamına giren memurlar için önemli olmaktadır. Emekli ikramiyesi hesaplanmasında ise hem 5434 hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamına giren memurlar için önemli olmaktadır.

Ek göstergenin en azından 3600 olması hem emekli aylık tutarını hem de emekli ikramiyesi tutarını artırmaktadır.

Bitirmiş oldukları öğrenimleri esas alınarak ek gösterge verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda her bir memurun hizmet sınıfı ve hizmet sınıfına göre kadro görev unvanları belirlenmiştir. Ancak zaman içerisinde bir memur bitirmiş olduğu okul öğreniminden farklı görevleri yapabilmektedirler. Bu durum memur için 657 sayılı Kanunda tespiti yapılmış olan ek göstergelerin hangisinin uygulanacağı konusunda farklı görüşlere yol açmıştır. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlar için uygulanan konu olarak görmekteyiz.

Örnek: Bir memur mühendislik fakültesini bitirmiş ancak mühendis kadrosunda değil de, Tekniker, şef veya müdür olarak görevini yapabilmektedir. Bu durumda mühendis unvanı için uygulanacak olan 4200 ek gösterge rakamı bu memur için uygulanacak mıdır? Yoksa uygulanmayacak mıdır?

İlgililerin bitirmiş oldukları meslekleriyle ilgili okullar dikkate alınarak Mühendis, Mimar, Kimyager vb. şekilde Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlara uygulanacak olan ek gösterge rakamlarının ne olacağı konusu son olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile sonuca bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı, Karar neyi getiriyor?

07.12.2007 tarihli ve Esas Numarası 2005-2, Karar Numarası 2007-1 olan Karar, 25/03/2008 tarih ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararın özünü: Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları oluşturmaktadır.

Örnek: Teknik hizmetler sınıfında 2800 ek göstergeli tekniker olarak görev yapan Tekniker unvanlı memur mühendislik fakültesini bitirmiş olsa da 4200 mühendis ek göstergesi verilmez. Tekniker kadrosundan mühendis kadrosuna geçerse verilir.

Yine, 3600 ek göstergeli teknik hizmetler sınıfı Kimyager kadrosunda görev yapan memur, mühendislik fakültesini bitirse de kadrosu mühendis olmadığı sürece 4200 mühendis ek göstergesinden yararlanamaz.

Sonuç: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan ek göstergelerden yararlanmanın şartının, işgal edilen unvanın kadrosunun da taşınması gerekmektedir.

Ancak, görevde iken zam ve tazminat oranlarının değişebileceğini, ancak bu durumun emeklilik için uygulanacak olan ek gösterge rakamını değiştirmeyeceğini ayrıca değerlendirmekteyiz.



