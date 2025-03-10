Mehmet Şimşek: Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürüyor

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Küçük birikimlerinizi sürekli kira yatırımına dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Kabine yoğun gündemle toplandı
Kabine yoğun gündemle toplandı
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
Bakan Kurum'dan Deprem Bölgesinde Beton Fiyatlarına Tepki
Bakan Kurum'dan Deprem Bölgesinde Beton Fiyatlarına Tepki
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mehmet Şimşek: Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı sanayi üretim verilerini değerlendirerek, yıllık bazda artışın sürdüğünü ve sektör sayısının arttığını açıkladı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 10 Mart 2025 15:27, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 15:29
Yazdır
Mehmet Şimşek: Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi rakamlarıyla ilgili "Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" değerlendirmesi yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi Ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.

Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."

Sanayi Üretimi Verileri

  • Sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda yüzde 2,3 azalarak 9 ayın en düşüğüne geriledi.
  • Üretim yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber