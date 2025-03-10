Mehmet Şimşek: Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi rakamlarıyla ilgili "Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" değerlendirmesi yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

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