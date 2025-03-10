Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, 21-22 Aralık 2024 hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın sitesinden yaptığı duyuru şu şekilde;
21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı
sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan adayların mülakat süreci tamamlanmış
olup, sonuçlar erişime açılmıştır.
Adaylar, mülakat sonuçlarını aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden öğrenebilirler:
Adli Yargı Mülakat Sonuç Ekranı TIKLAYINIZ
İdari Yargı Mülakat Sonuç Ekranı TIKLAYINIZ
Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı Mülakat Sonuç Ekranı TIKLAYINIZ
Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, atama süreçleriyle ilgili detayları ve gerekli evrak bilgilerini Bakanlığımız https://pgm.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinden takip edebileceklerdir.