Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Papara Park'taki imza töreninde kulüp Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş yer aldı.

Kılıç, geçmişin izlerini taşıyan ve yakın tarihte takım kaptanlığı yapmış, Trabzon'a, Trabzonspor'a mal olmuş iki önemli isimle törende yer aldıklarını belirterek "Belirli zaman dilimleri içerisinde bazı süreçler yaşadık. Haliyle bu süreçler hepimizi üzmüştür. Beraber, birliktelik içerisinde bir süreç başlayacak. İnşallah herkes için hayırlı olur düşüncesindeyiz." dedi.

- Güneş: "Hep destek, tam destek diyoruz"

Teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş ise 6 ay çalıştığını ifade ederek "Çalıştığım arkadaşlara, medyaya, taraftarlara, yönetime teşekkür ediyorum, oyunculara da. 23 tane oyuncumuz, 4 tane kalecimiz var, hiçbirinin hiçbir sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. Aldığımız sonuçlar yeni bir dönemi başlatmak zorunda bıraktı. Hepimizi üzmüştür, bir kan değişikliğine gidilmiştir. Bu konuda da takımımızda daha önce oyuncu olarak efsaneleşmiş Fatih Tekke hocamızı teknik direktör olarak Trabzonspor yönetimi kararıyla taraftarın isteği, bizim desteğimiz, hepimizin isteği ile bizden biri olarak göreve getirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Fatih Tekke'ye başarılar dileyen Güneş, şöyle devam etti:

"Önemli olan Trabzonspor'da sürdürülebilir başarının sağlanması. Tarihte çok başarılar görmüştür. Maalesef bu yıl 2 maç üst üste alamadık, 2 maç üst üste kaybedince ayrılmak durumunda kaldık. İstikrarsız sonuçlar hepimizi üzmüştür. Bunu Serkan bey de Fatih hoca da sizler de bizler de hepimiz yaşadık. Şimdi yeni dönem başlıyor, bu dönemde de 'hep destek, tam destek' diyoruz. Umarım yeni bir heyecan olur, takım iyi sonuçlar alır."

- "Teknik alanda bütün yetki Fatih hocada"

Görevde bulundukları sürede Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etme hedefini istediklerini kaydeden Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ligde ilk 3-5 hep konuştuğumuz şeydi. Kupada hala yarıştayız. Umarım ki bu sene sonu bittiği zaman iyi bir kadro, yarışan bir kadro olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupalarına katılmış bir takım olarak yeniden bir ivme kazanırız. Daha önce de kullandım, 2025-2035 dönemi Trabzonspor için 2035'i hesaplayarak yapılacak yatırım dönemi. Bunun içerisinde teknik, sportif, ekonomik anlamda doğru kararlar almamız lazım. Bunlardan bir tanesi de zaten Fatih hoca ile olmuştur. Ama sadece hoca ile değil, yönetimi ile oyuncusuyla, camiasıyla, taraftarıyla, medyasıyla Trabzonspor'un yeni başarılar elde etmesi gerekiyor."

Güneş, teknik alanda bütün yetkinin Fatih hocada olduğunun altını çizerek "Takımdan sorumlu, yetkili, görevli. Bizden bir şey isterse her zaman yanındayız, onun dışında hiçbir zaman karışmayacağız, kimsenin de karışmasını doğru bulmuyoruz. Zaten izin de vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncular hoca ile birlikte ekibiyle birlikte yaşar. Oyuncunun da sorunu varsa gideceği hocası olacaktır, hayırlı olsun diyorum." dedi.

- Fatih Tekke: "Dakika kaybetmek istemiyorum"

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, yuvasına geldiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Trabzonspor'un durumunun zor gibi gözüktüğünü kaydeden Fatih Tekke, "Kolay şeyler bana göre çok değil açıkçası. İlerleyen günlerde birçok şeyi konuşacağız. Yuvada olmanın duygusunu açıkçası uykusuz olduğum için şu an çok yaşayamıyorum. Basın toplantısını bitirip... Dakika kaybetmek istemiyorum. Yolumuz uzun, hedef maçlar var, düzeltmeye çalışacağımız şeyler var, hepimize hayırlı olsun."

- "Birinci hedef kupa"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Tekke, Trabzonspor'un bu sene hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.

"Ligin durumu ortada zaten, Trabzonspor açısından gelinen durum da ortada." ifadelerini kullanan Tekke, şöyle devam etti:

"Trabzonsporumuzun şu anda Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Yani sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım, şu an için kupa bizim için birinci hedef olarak gözüküyor. Dolayısıyla ligi değerlendirmemin zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor şu an maalesef istediğimiz konumda, durumda, sıralamada değil. Önce normalleşme, futbol bu. Ama Trabzonspor için asla konuşmayacağımız bazı şeyler var. Neticesinde bu bir oyun. 11'e 11 oynanan bir oyun. Dolayısıyla biz bence bir normalleşmemiz lazım, sonrasında da kupa. Çünkü bu sene yakalayabileceğimiz tek hedef o gözüküyor."

Oyunculara gerçekçi olacaklarının altını çizen Tekke, "Asla 'mış' gibi yapmayacağım, bunu bilin. Asla duymak istediğiniz şeyleri benden duymayacaksınız. Gerçekçi olacak, Trabzonspor menfaati doğrultusunda olacak bu. Yenilirsek ben ve ekibim yenileceğiz. Kazanırsak hep beraber kazanacağız." diye konuştu.

Tekke, sözleşmenin kaç yıllık olduğuna bakmadığını, kendisine "gel" denildiğini ve geldiğini anlattı.

Trabzonspor'un oyun şablonuna yönelik soru üzerine de Tekke, uçakta yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Uçakta gelirken uyumaya çalıştım, gözlerim kapalıydı ama ona rağmen taraftarlarımızdan bir amca diyor, 'Allah aşkına geri oynama', öbürü 'Allah aşkına yan oynama', öbürü de 'Allah aşkına öne...' Bu topu nereye oynayacağız biz? Türkiye'de futbol üzerine ifade ettiğim iki kavram var. Biri top, biri futbol. Bu ifadeler insanların hoşuna gitmiyor. Hiç de talep görmüyor. Ben futbol tarafındayım, top tarafı, magazin tarafı ülkede çok daha fazla talep görüyor. Hocamızla konuştuk, sakatlıklar sebebi şanssızlıklar çok oldu. Takım içerisindeki problemleri görmek lazım ki o konuda hocamdan çok büyük destek alacağız."

Tekke, bunu bir şekilde belirlemeleri gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama Fatih Tekke olarak ben bu insanların, taraftarların, evimin insanının kalbimi kırmaktansa hiç buralara gelmem daha iyidir. O sevgiyi zedelemek asla istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor açıkçası. Ben Trabzon aşığı bir insanım. Sonuç, ben spontane oynamaktan hoşlanan bir hoca değilim, cesur ve futbol oynamaya çalışan bir takım istiyorum. Ne kadar sürede? Bir anda mı? Asla olmaz, hayalci değil gerçekçi."