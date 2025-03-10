Google'a Yayman uyarısı: Dijital zorbalığa izin vermeyeceğiz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, son aylarda algoritmasıyla haber sitelerini isyan ettiren GOOGLE firmasını sert şekilde uyardı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından da memnuniyetle karşılanan uyarının tamamı şu şekilde:

Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin Keşfet trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir.

Google'ı daha önce de rekabete aykırı uygulamaları konusunda uyarmıştık. Ancak, son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür.Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Bu süreçte taleplerimiz nettir:





Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir.

Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, Keşfet alanında her görüşten siteye eşit fırsat tanınmalıdır.

Dijital platformlar, haber çeşitliliğini ve medya bağımsızlığını tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğimizi ve artık bıçağın kemiğe dayandığını kamuoyuna duyururuz.



