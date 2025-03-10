Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kanun Teklifi Maddeleri ve Düzenlemeler

Teklifin 18 maddeden oluştuğunu belirten Güler, kanun teklifi ile kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonuna ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Olimpik ve Paralimpik Sporculara Destek

Teklif ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleri ile sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216/A maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla düzenleme yapıldığını ifade eden Güler, yaklaşık 8 bin sporcunun bu desteklerle sportif faaliyetlere devam ettiğini, bir zafiyet doğmaması için bu düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Meslek Odaları ve Disiplin Cezaları

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odalarının ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin genel kurul toplantıları için üyelere taahhütlü posta ile çağrı yapılması iş yükü ve kaynak israfına yol açtığından, toplantı duyurularının odaların resmi internet sitesi üzerinden yapılmasını öngördüklerini kaydeden Güler, meslek ruhsatını başkasına kullandıran veya başka meslek mensuplarının adını kullanarak işlem yapanlara meslekten çıkarma cezası getirildiğini bildirdi. Güler, disiplin cezalarının uygulanmasının kesinleşme sonrası başlayacağı düzenlenerek, mükellef mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Petrol Piyasası Düzenlemeleri

Karayolu Taşıma Kanununda yapılan düzenlemeyle, yetki belgesiz taşımacılığa verilen cezaların faaliyet alanı ve ihlal durumuna göre orantılı, caydırıcı ve etkin hale getirildiğini kaydeden Güler, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapıldığını aktardı.Petrol Piyasası Kanununda yapılan düzenlemeyle, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi en fazla bir yıl ile sınırlandırarak ve üç ayda bir gözden geçirilerek değerlendirilmesini önerdiklerini ifade eden Güler, böylece, Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki gerekçeleri de karşılamış olacaklarını dile getirdi.

Emekli Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "doğum yardımına" ilişkin açıklamasını hatırlatan Güler, "Halihazırda uygulanmakta olan doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması, ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanmasına ilişkin düzenlemeyi öneriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmalarını tamamladığını belirten Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin olduğunu anımsatan Güler, bu artışın bütçe karşılığının 30 milyar liranın üzerinde bir rakam olduğunu söyledi.

"Uyduruk Bilgileri Grup Toplantısında Okumuş"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadaki Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialarını hatırlatan Güler, "Bir belge, delil, evrak sunmuş mu? Yok. Eline tutuşturmuş bir belgeyi, uyduruk bilgileri grup toplantısında okumuş. 'Belge sunun' demişler, maalesef yutkunmuş. Belge yok." ifadelerini kullandı.Güler, CHP Genel Başkanı Özel'in 20 Ağustos'ta Bursa'ya 3-4 günlük bir ziyarette bulunduğunu anımsatarak, o tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi tarafından 3 tane ödeme emri hazırlandığını söyledi. Ödeme emrinde "Ağustos ayında şehrimize gelen Özgür Özel ve beraberindeki heyetin konaklama, yeme, içme, ulaşım, bir çok giderin ödemesi." ifadelerinin yer aldığını aktaran Güler, 3 tane faturanın toplam bedelinin 4 milyon 229 bin 415 lira olduğunu açıkladı.

"Şikayeti Yapanlar, Belediye Başkanının Danışmanı ve CHP'li Kişiler"

Güler, CHP Genel Başkanı Özel'in Beykoz Belediye Başkanlığının önünde yaptığı "Burada siyasi operasyon yapılıyor" açıklamasını eleştirdi.Basın mensuplarından, Beykoz Belediyesi Sosyal Tesislerine alınan 1,5 milyon liralık gıda ürünlerinin faturalandırılmış şekliyle bir petrol tankeriyle nasıl taşındığının ve 277 aracın 15 aylık toplam kiralama bedeli olan 1 milyar 200 milyon liranın sorulmasını, Özgür Özel'in de bu sorulara cevap vermesini isteyen Güler, aracın değeri 3,5 milyon lira iken kiralanma bedelinin 4,5 milyon lira olduğuna dikkati çekti.Bunların, Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e sorulduğunu ancak "bilmediğini" ifade ettiğini anımsatan Güler, Belediye Kanunu'nun 38. maddesine göre denetim gibi her türlü sorumluluğun belediye başkanına ait olduğunu söyledi.AK Parti Grup Başkanı Güler, "Buradan sayın Özgür Özel'e bir duyuru da yapalım, Beykoz Belediyesindeki şikayeti yapan kişiler, belediye başkanının danışmanı ve CHP'li kişiler. Lütfen şikayet konusu edilen konulara cevap verin. Değeri, mülkiyeti 3-3,5 milyon lira olan bir araca 15 ay süreyle 4,5 milyon lira veren bir Belediye Başkanı nasıl bir işlem yapmış, Özgür Özel cevabını versin. Kendi parti yönetimiyle beraber yapılan masraflar, Büyükşehir Belediyesinden nasıl, neden karşılanmış? Lütfen bunların cevabını versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının Emekli Maaşı Düzenlemesi

"Cumhurbaşkanının emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin, mevcutta emekli olanları kapsayıp kapsamadığına" ilişkin soruya Güler, "Cumhurbaşkanımızın maaşını, 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları İle Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun'a taşıyoruz." yanıtını verdi.Eski cumhurbaşkanlarının özlük hakları ve maaşlarının şu anda çok düşük bir hale geldiğini belirten Güler, "Cumhurbaşkanı maaşını da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, bakanlarımızın ve milletvekili maaşı hesaplaması kategorisine getiriyoruz." dedi.

Doğum Yardımı İlk Yıl Sosyal Yardımlaşma Vakfından Karşılanacak

Doğum yardımının nasıl belirleneceğine ilişkin bir soru üzerine Güler, "Bundan sonra her yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçesine konulacak ve ihtiyaçları buradan karşılanacak. İlk yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın bütçesinden karşılanacak." yanıtını verdi.İhtiyaçlar değiştikçe bu rakamı artırma yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğini anımsatan Güler, "Bu sene 'Aile Yılı'. İnşallah başka tedbirleri de destekleri de hayata geçirecek şekilde çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

SGK Promosyon Anlaşması Görüşmeleri

SGK'nin bankalarla promosyon anlaşmasına ilişkin soruya Güler, görüşmelerin devam ettiği cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetinin açıklamaları hatırlatılarak "Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrının muhatabı kim?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Güler, "Biz biliyoruz ki buradaki ana gövde muhatap esas kuruluş merkezi PKK'dır ve onun devamındaki diğer gruplar ve oluşumlardır. Silah bırakma noktasında ve 'Terörsüz Türkiye' ve şiddetten uzak bir bölge istiyorsak hem Irak hem Suriye hem bölgemizde bu tür yapılanmaların tamamının kendisini tasfiye etmesi ve silah bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Suriye'deki terör saldırılarının son bulması gerektiğini vurgulayan Güler, "Terörün ve şiddetin asla barınmayacağı bu topraklarda bir daha kendisine yer bulmayacağı bir ortamı herkesin hedeflemesi ve destek vermesi lazım. Ben umutluyum. Bizim gündemimizde bir daha terör ve şiddet kavramı asla yer bulmayacaktır bölgemizde de yer bulmaması için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.