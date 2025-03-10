Osmaniye'de kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi öldü

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net