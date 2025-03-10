SPK, 6 Kişiye Uygulanan İşlem Yasağını Uzattı

SPK bültenine göre, kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği 'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.

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