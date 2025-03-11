Deve güreşlerinde bir polisin yaralanması olayında 1 tutuklama

Bozdoğan Belediyesinin 23 Şubat'ta düzenlediği deve güreşi organizasyonunun ardından bir grup arasında kavga çıkmış, kolluk görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada bir polis memuru hafif yaralanmıştı.

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