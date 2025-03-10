Ola Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında aldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 22:57, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 23:07
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarından zaferle ayırılırken, Antalyaspor ile ise berabere kalmıştı.