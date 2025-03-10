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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin "Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 23:10, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 23:11
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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat

Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, parlamento muhabirlerinin fedakarca çalışan ve ilişkilerini fevkalade iyi yönetebilen nadide gruplardan biri olduğunu ifade etti. Parlamento muhabirlerinin, Meclisin hem yasama hem yürütme faaliyetlerine önemli bir destek sunduklarını, TBMM'de yapılan faaliyetleri dışarıya anlatmak, Meclis'in itibarını, onurunu güçlü bir şekilde aktarmak için önemli bir gayretin içinde olduklarını belirten Kurtulmuş, bundan dolayı TBMM Başkanı olarak parlamento muhabirlerine teşekkür etmeyi bir borç bildiğini söyledi.

Türkiye'nin Birliği ve Terörle Mücadele

Kurtulmuş, özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte, etnik ve mezhebi anlamda bölünmeler yaşadığı, ülkelerin paramparça hale getirildiği bu dönemde, Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlaması, kendi iç kalesini diri ve canlı tutmasının her şeyin üstünde önem arz ettiğine işaret ederek, "Bunun için, özellikle terör örgütünün artık faaliyetlerini bıraktığı, silahlarını ilanihaye terk ettiğinin İmralı tarafından açıklanması önemlidir, kayda değer bir gelişmedir." diye konuştu.

Terör Türkiye'nin Gündeminden Kalkacak

Kurtulmuş, "Bu çerçevede de hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır." ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, bunun için basın mensuplarının da sürece olumlu katkılarının olduğunu dile getirerek, "Türk medyasının hemen hemen tamamına yakınının bu süreçte gösterdiği duruş, samimidir ve yapıcıdır; sürece pozitif katkı sağlamak amaçlıdır." dedi.

Bölge Ülkeleri İçin Tarihi Adım

Kurtulmuş, "Türkiye'nin gündeminden terörün kalkması, çocukları ve gelecek nesilleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, 'Sizi temin ederim ki Türkiye'nin gündeminden terörün kalkması, yani terörsüz bir Türkiye'nin oluşması, aynı zamanda bölgede de terörün yalpalaması ve terörün bölge gündeminden de kalkmaya başlamasının ilk adımı olacaktır.'" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'ye Yönelik Tavsiyeler

Kurtulmuş, "Suriye yönetimine ilk günden itibaren 3 konuda sürekli tavsiyelerimizi ifade ediyoruz." dedi.

  1. Suriye'de asla toprak bölünmesinin olmaması.
  2. Suriye'deki bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği yönetim süreçleri.
  3. Suriye'de hiçbir terör örgütünün kalmaması.


İstikrarsızlık İthal Etmeyen Ülke

Kurtulmuş, "Biz, başkalarından istikrarsızlık ithal edecek bir ülke değiliz." ifadelerini kullanarak, bu coğrafyada insanları etnik kimlikleriyle değil, aynı coğrafyanın insanları olarak görmek gerektiğini vurguladı.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

Kurtulmuş, "Ümit ederim bu ramazan günleri, bu mübarek günler Allah'ın izniyle Türkiye'de barışın tam manasıyla sağlanmasına vesile olsun." temennisinde bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bütün dünyada esenliği, barışı, adaleti sağlayacak günlerin gelmesi için mücadele edeceklerini belirterek "Bunun için başta Türkiye olarak, birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği hep beraber tesis edeceğiz." dedi.Kurtulmuş, konuşmasının ardından parlamento muhabirleriyle fotoğraf çektirdi.

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