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Yolcu otobüsü alev alev yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 07:22, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 09:50
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Yolcu otobüsü alev alev yandı

Halk TV'nin Rasim Ozan Kütahyalı'yla söyleşi yapması, kanalın programcısı gazetecileri isyan ettirdi.Kısa Dalga - PKK ile başlatılan yeni sürece ilişkin "Selahattin Demirtaş serbest kalacak" gibi iddialı tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı, bu konuya dair Halk TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin Tepkileri

Halk TV'den gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan, Kütahyalı'ya mikrofon uzatılmasına tepki gösterdi.

'O gazeteciyse bize gazeteci demeyin'

Pehlivan, "Kütahyalı, Türkiye'de bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye'deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin." ifadelerini kullandı.

Barış Pehlivan'ın Görüşleri

Barış Pehlivan: "Halk TV YouTube kanalının, Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşisini izledim. Görüşlerim özetle şöyle:

  1. Gazeteci herkesle görüşür. Hatta teröristle de mafya ile de tetikçiyle de görüşülür. Bu açıdan Kütahyalı ile söyleşi yapmakta, temelde sorun görmüyorum.
  2. Bununla birlikte, gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir. Yani herkesle temas kurabilirsiniz ama mesafenizi de ayarlamalısınız.
  3. Halk TV YouTube kanalının söyleşisinde, söyleşi yapılan Kütahyalı'nın aslında kim olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Bu çok üzücü.
  4. Genç muhabir arkadaşımız bilmeyebilir. Lakin Halk TV'de onu bilgilendirecek, yakın tarihi hatırlatacak çok deneyimli isimler var.
  5. Kütahyalı, Türkiye'deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye'deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin.
  6. Kürt açılımı meselesinde böylesi birine "bilge" rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa "itirafçı" pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir.
  7. Misal, eski çözüm süreçlerini sabote eden Fethullahçılara neden, nasıl ve ne karşılığında destek verdiği sorulmalıydı. 'Önemli bilgileri siz verdiniz' gibi Kütahyalı'ya hak etmeyecek sözler söylemek Halk TV mikrofonuna yakışmaz.
  8. Halk TV, bu toprakların yüz akı bir televizyon kanalıdır. Sahibinden stajerine kadar bu ülkenin en namuslu insanların omuzunda yükselmiştir. Bu birikime ve bu emeğe yakışmayan bir söyleşi olmuş."


'Ne mutlu ki hafızamız güçlü'

Barış Terkoğlu: Sevgili Barış Pehlivan'la hemfikirim. Altına imzamı atarım. Yaşanmışı tarih yapan insanın aklında biriktirdikleridir. Ne mutlu ki hafızamız yaşam kadar güçlü."

Timur Soykan'ın Tepkisi

Timur Soykan: "Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü."

'Kabul edemem'

Murat Ağırel: "Haftada bir #KaydaGeçsin programına çıktığım Halk TV'nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hala sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir."

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