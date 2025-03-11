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İşçileri taşıyan minibüs dereye devrildi: 8 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs dereye devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 07:30
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İşçileri taşıyan minibüs dereye devrildi: 8 yaralı

Manisa-Turgutlu çevre yolu Kazım Karabekir Mahallesi mevkiinde, Selman Ö'nün kullandığı işçi servis minibüsü kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılardan 7'sinin işçi, 1'inin sürücü olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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