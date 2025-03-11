Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde

AK Parti'nin 18 Maddelik Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı'na SunulduYenidoğan Desteği ve 8 Bin Sporcu Yetiştirme PlanıAK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yenidoğan desteğini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte, olimpiyatlar için 8 bin sporcu yetiştirilmesi ve bu sporculara her ay düzenli harçlık verilmesi planlanıyor.

8 Bin Sporcuya Harçlık Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirecek. Bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere harçlık ödenecek. Önceki olimpiyatlarda dereceye girenlere ise harçlık miktarı iki katına kadar artırılabilecek.

Çocuğa 5 Yaşa Kadar Destek

Doğum yardımı tutarları artırılacak. 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için 5 yaşına kadar yardım sağlanacak. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira yardım yapılacak. Yardımlar annenin hesabına yatırılacak.

Belgesini Kullandıran Müşavire Men

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin genel kurul toplantı çağrıları internet sitelerinden duyurulabilecek. Meslek ruhsatını başkasına kullandıranlara meslekten çıkarma cezası getirilecek.

Yabancı Plakalı Araçlara Kapıda Ödeme Zorunluluğu

Yabancı plakalı taşıtların ihlallerine idari para cezaları uygulanacak. Otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, ülkeyi terk etmeden önce ödeme yapmak zorunda olacak.

Biletsiz Yolcuya Ceza

Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlara para cezası kesilecek. Aykırı davranan firmalara da ceza uygulanacak.

Özel Üniversitelere Hazine Ayarı

Vakıf üniversitelerinin faaliyet izni kaldırıldıktan sonra mülkleri Hazine'ye bedelsiz olarak devredilecek. Kamu zararının önlenmesi hedefleniyor.

Varlık Fonu Takvimi Değişti

Türkiye Varlık Fonunun denetim raporlarının TBMM'ye sunulma süresi değiştirildi. Ağustos ayında sunulan veriler kasım ayında verilecek.

Cumhurbaşkanına Yaşlılık Aylığı

Cumhurbaşkanının aylık ödeneği, TBMM başkanına yapılan ödemelerin yüzde 5 fazlası olacak. Görevden ayrılan cumhurbaşkanlarına yaşlılık aylığı bağlanacak.



