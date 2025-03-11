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Psikolojik Sorunlu Şahıs, Babasını Vahşice Öldürdü

Denizli'de 39 yaşındaki E.G., babası Halil Göksu'yu önce sopayla darp etti ardından taşla öldürdü. Olay sonrası kan donduran bir itirafta bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 07:32, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 07:33
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Psikolojik Sorunlu Şahıs, Babasını Vahşice Öldürdü

Denizli'de meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki şahıs, tartıştığı babasını sopayla darp etti. Öfkeden deliye dönen şahıs bu sefer taşla babasının başına vurarak vahşice katletti. Katil zanlısı cinayeti itiraf ederken, gerekçesi kan dondurdu.

Olayın Detayları

Olay, Denizli'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G. (39), akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti.

Vahşi Cinayet

Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesine giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma ve Gözaltı

Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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