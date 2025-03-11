Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yüzde 50 oy hedefi için sahaya inmeleri talimatını verdi. Hedef, Ramazan ayında 1 milyon aileye ulaşmak.
Bakanlar ve MKYK üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları dahil AK Parti'nin bütün kadroları yeniden yüzde 50 oy hedefi ile saha çalışmalarına start verdi. İlk hedef bir milyon aileyi ziyaret ederek iftar sofralarına misafir olmak...
Ramazan Ayında Bir Milyon Aileye Ziyaret
Ramazan ayında bir milyon hanenin iftar sofrasına misafir olabilmek için AK Parti teşkilatı seferber olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herkesin sahaya inmesini istiyorum. Yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz, vites yükseltme aşamasına geçiyoruz. Ramazanı iyi değerlendirin, sahadan ayrılmayın talimatı, teşkilatları harekete geçirdi.
Görev Dağılımı ve Tavsiye Programları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından AK Parti bünyesinde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları görev dağılımda bulundu. Kimin hangi sahalarda görev yapması gerektiği konusunda ise AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı bir de tavsiye program listesi yayımladı. Görev sahası başlıklarına göre, ilk etapta ramazan ayının dolu dolu geçmesi hedefleniyor. Belirlenen program ışığında ramazan ayı boyunca en az bir milyon aileye iftar ziyaretleri yapılması hedefleniyor.
Ana Kademe Sahada
Görev dağılımına göre, bakanlar ve MKYK üyelerinden oluşan ana kademe;
- afetzede ve depremzede vatandaşa yönelik ziyaretler
- kamu görevlileri, üniversite öğrencileri ve STK ziyaretleri
- gönül sofraları
- geçmiş dönem ve mevcut teşkilat mensupları ile iftar programları
- sokak, mahalle sahurları ve iftarları
- il teşkilatları deprem bölgesine ziyaret programları
- mobil AK nokta araç faaliyetleri
- farklı camilerde teravih namazı sonrası tatlı, çay ikramları ve hediye dağıtımları
adı altında sekiz farklı programa katılıyor.
Kadın ve Gençlik Kolları Çalışmaları
AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığının tavsiye programında kadın ve gençlik kollarına da önemli görev düşüyor. Buna göre kadın kolları teşkilatı;
- mukabeleler
- çocuk etkinlikleri
- iftar sofraları
- uluslararası iftar sofraları
- deprem bölgesi
- olmak üzere beş farklı kolda çalışmalar yürütüyor. Gençlik kolları teşkilatı da iftara 5 kala
- kampüs iftarları
- gençlik sofrası
- geceye ışık tutan AK gençlik
- çay bizden, sohbet sizden
- stant çalışmaları
- AK gençlik vefa iftarları
- tematik iftarlar
- cemreler yine bölgedeki gönüllerde
başlıkla dokuz farklı başlıkta programlar hayata geçiriyor.