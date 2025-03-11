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Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi

Yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış, doğu bölgelerinde ise çığ tehlikesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2025 07:35, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 07:37
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Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu olacak, gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabilecekken, yurt genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdun Batı Kesimlerinde Parçalı Bulutlu Hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Don Uyarısı

Özellikle doğu kesimlerde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yaşanabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra yurt genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceğine dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış trendinde olduğu belirtilirken, rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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