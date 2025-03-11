Rekabet Kurulu Teknosa ve Diğer Firmaları Soruşturuyor

Rekabet Kurulu, aralarında Teknosa'nın da bulunduğu bazı teknoloji perakendecileri ve bir tedarikçi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik olduğu açıklandı.

Rekabet Kurulu'nun Soruşturma Gerekçesi

Rekabet Kurulu, aralarında Teknosa'nın da bulunduğu bazı teknoloji perakendecileri ve bir tedarikçi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik olduğu açıklandı.

Teknosa'dan Kamuoyunu Aydınlatma Açıklaması

Teknosa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, soruşturma kararının şirkete bildirildiği duyuruldu. Açıklamada,

"Rekabet Kurumu'nun soruşturma başlatması, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez"

ifadelerine yer verildi.

Süreçle İlgili Gelişmeler

Süreçle ilgili gelişmelerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.